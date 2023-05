Pensionati alla fame: a Milano tantissimi in fila alla mensa dei poveri

“Zona Bianca” torna a occuparsi delle difficili condizioni di molti pensionati italiani, spessi ridotti alla fame e costretti ad andare alla mensa dei poveri. A Milano, per esempio, sono sempre di più anziani che si rivolgono a “Pane Quotidiano”, un’organizzazione no profit che, dal lunedì al sabato, distribuisce beni di prima necessità ai più bisognosi.

“Ho 78 anni, vengo qui perché la mia pensione non basta”, racconta una delle tante persone in fila alla giornalista della trasmissione di Rete 4. “Non ce la faccio più, le spese sono troppe”, concorda un’altra anziana, ammettendo di non potersi più permettere di andare al supermercato.

“Distribuiamo pane, brioche, pasta, pelati, frutta, yogurt. Ogni giorno variamo in modo che i nostri ospiti possano stare insieme sia a pranzo che a cena”, racconta Claudio Falavigna, volontario dell’organizzazione. “Purtroppo, siamo arrivati a oltre duemila buste al giorno”. www.tgcom24.mediaset.it