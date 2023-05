Kiev: ‘se l’Europa smette di fornire armi all’Ucraina ci saranno attacchi terroristici’

PODOLYAK: “SE L’EUROPA CESSA DI AIUTARE L’UCRAINA, CI SARANNO ATTENTATI IN EUROPA”

“Se l’Europa smette di fornire armi all’Ucraina, scoppierà una guerra in altri paesi. Il numero di attacchi terroristici in Europa aumenterà in modo significativo. In generale, in Europa non ci sederemo più nei ristoranti e non mangeremo più croissant in sicurezza”. Così Mihailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina.

cioè il regime di Zelensky minaccia gli europei 😳😳😳‼️‼️‼️ PODOLYAK: "SE L'EUROPA CESSA DI AIUTARE L'UCRAINA, CI SARANNO ATTENTATI IN EUROPA"

