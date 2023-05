Zelensky: “Quelli del Cremlino faranno una brutta fine”

il presidente ucraino non ha dubbi. “Quelli che sono lì al Cremlino, credetemi, faranno una brutta fine. Non so come, a dire il vero, ma vorrei che finisse in fretta. Ma sicuramente non finiranno con la loro morte”, ha affermato il presidente citato dal media indipendente bielorusso Nexta.

“Il nostro cammino non è facile, è difficile come l’anno scorso. Tuttavia, l’Ucraina è molto più forte ora che l’anno scorso o in qualsiasi altro anno di questa guerra per la libertà e l’indipendenza del nostro Paese. Inoltre, l’Ucraina è più forte ora che in qualsiasi altro momento del confronto con questo impero (russo). Il nostro tempo è il tempo della vittoria», ha scritto Zelensky sui social.

Kiev: vogliamo la fine della guerra entro l’inverno

“Vogliamo terminare completamente la guerra entro l’inverno”. È quanto ha affermato il Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov, in un’intervista, lo riporta Unian. Danilov non ha escluso che le forze armate ucraine possano, in caso di successo della controffensiva, far finire la guerra entro l’inizio dell’inverno.

