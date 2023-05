Intelligenza artificiale, orecchie e occhi elettronici già in funzione a Trento

Dal controllo del traffico alla prevenzione della microcriminalità, fino alla gestione dei flussi di persone nei grandi eventi a rischio assembramento. Occhi e orecchie elettroniche sono in funzione nelle piazze Dante, Duomo, Fiera, nel parcheggio Zuffo, nell’area di Santa Maria Maggiore a Trento. Trento è tra le città capofila in Europa della sperimentazione dell’intelligenza artificiale a servizio della sicurezza urbana

Telecamere e microfoni, posti in diversi punti sensibili, trasmettono immagini e voci agli algoritmi per analisi che gli esperti definiscono “on edge”, utili sia a trasferire informazioni in tempo reale alla polizia locale, ma pure ad affinare gli algoritmi stessi.

Informazioni incrociabili anche con l’analisi dei social network, sempre su base aggregata e anonima, come assicura l’informatica Elisa Ricci, docente dell’università di Trento e referente di Fbk, primo partner del Comune nel progetto.

Applicazioni destinate a divenire strutturali nel medio periodo negli auspici dei ricercatori, mentre l’Unione europea studia le regole per gestire la potenza di questi strumenti. www.rainews.it