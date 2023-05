Istat, cala la produzione industriale: -3,2% rispetto al 2022

Secondo i dati Istat, la produzione industriale in Italia cala a marzo per il terzo mese consecutivo. La riduzione dell’indice destagionalizzato è dello 0,6% rispetto a febbraio e del 3,2% rispetto all’anno precedente. Anche il primo trimestre risulta “in lieve calo”, dello 0,1%, rispetto ai tre mesi precedenti. Quasi tutti i principali settori di attività decrescono sia su base mensile sia in termini annui con l’eccezione dei beni strumentali.