Zelensky alla Corte dell’Aia: “Vogliamo vedere Putin condannato”

“Dobbiamo trasformare l’esperienza del processo di Norimberga in una regola operativa. E’ per questo che insistiamo nella creazione di un tribunale” speciale per il crimine di aggressione della Russia. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky parlando alla Corte penale internazionale all’Aja. Il presidente ucraino ha ribadito che solo “la creazione di un tribunale speciale per l’aggressione russa sarebbe in grado di rispondere all’aggressione di Mosca. Questa è la guerra che non volevamo, quella che deve essere l’ultima”.

Zelensky: “Vogliamo vedere Putin condannato qui all’Aja”

“Vogliamo tutti vedere qui un Vladimir diverso, Vladimir Putin, colui che merita di essere condannato per azioni criminali, qui all’Aja nella capitale del diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando alla sede della Corte internazionale penale. E ha aggiunto: “Sono sicuro che succederà”.

“Mosca riceva una sentenza per la sua aggressione”

"Vinceremo. Non vinceremo solo sul campo di battaglia, tutti i Paesi si sono uniti per aiutare gli ucraini a difendersi. Stiamo parlando di una guerra di aggressione da qualcuno che è abituato alla totale impunità. Chi lancia una guerra poi non ne risponde: per questo chiediamo che la Russia riceva una sentenza da parte della giustizia. Ci deve essere la giustizia che rispetta il valore della libertà. E' quello di cui abbiamo bisogno adesso". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all'Aia.