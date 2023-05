Milano, turista pestato e rapinato: arrestati 3 marocchini

In tre contro uno. In strada, in pieno giorno. Tre uomini – un 19enne, un 20enne e un 26enne, tutti cittadini marocchini irregolari e con precedenti – sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l’accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver pestato un bulgaro di 20 anni per portargli via un orologio dal valore di 3mila euro.

Il blitz dei tre è andato in scena poco prima delle 17 all’angolo tra via Vittor Pisani e piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione centrale. Il 20enne, in città per turismo, è stato avvicinato dal branco e poi preso a calci e pugni prima di essere scippato del portafogli e di un cronografo Tag Heuer.

Arraffato il bottino, i rapinatori sono scappati ma sono stati fermati poco distante da una volante: per tutti sono scattate le manette. Il turista bulgaro, nonostante lo spavento e le ferite, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

