Estremismo ecologico, New York bandisce i fornelli a gas

ROMA, 03 MAG – New York ha ufficialmente vietato i fornelli a gas, una vittoria per i movimenti ambientalisti che potrebbe scatenare la reazione furiosa delle grandi aziende. Lo riporta la Cnn. Si tratta del primo Stato americano a prendere questa decisione. La misura bandisce stufe, fornelli e riscaldamento a gas e concede fino al 2026 a case e condomini per adeguarsi alle nuove regole. (ANSA).