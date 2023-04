Moschea di Firenze, rinviato lo sfratto

FIRENZE, 27 APR – Notificato stamani alla comunità islamica di Firenze, presente l’imam Izzedin Elzir, l’atto di sfratto con richiesta di rilascio da parte della proprietà dell’immobile di piazza dei Ciompi che ospita la moschea cittadina. Sempre stamani si è appreso che la comunità islamica ha avuto una proroga a stare nell’immobile di piazza dei Ciompi fino all’8 giugno. La comunità ha chiesto una proroga di sei mesi.

L’ufficiale giudiziario, incaricato dal tribunale per la notifica, è entrato nella struttura intorno alle 9.30 insieme a rappresentanti della proprietà e ha incontrato i responsabili per circa mezz’ora. Ad aspettare l’arrivo dell’ufficiale giudiziario alcune decine di fedeli, più numerosi giornalisti e alcuni cittadini, fra cui il presidente della comunità ebraica fiorentina Enrico Fink e il direttore del seminario arcivescovile monsignor Alfredo Iacopozzi, oltre agli assessori comunali Sara Funaro e Andrea Giorgio. Sia l’attesa sia le operazioni di notifica degli atti si sono svolte in un clima di tranquillità e senza tensioni. (ANSA)