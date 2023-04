Meloni: “L’Italia può aiutare il miracolo economico ucraino”

L’Italia può contribuire a realizzare un miracolo economico ucraino”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nell’intervento a conclusione della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina, citando il boom italiano del dopoguerra. “Il futuro dell’Ucraina deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee. Bisogna riconoscere gli sforzi enormi di Kiev, anche durante la guerra, per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. E’ fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all’Ue”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Zelensky: “L’Italia ci sostiene per la libertà e la sicurezza”

“Siamo tutti insieme nel nostro desiderio di libertà, di sicurezza, e benessere per i nostri genitori, i nostri figli, le nostre città. Di questo vi propongo di parlare”, di cosa fare cioè per “dare più libertà e sicurezza ai nostri bambini e le nostre città”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in video-collegamento con la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. “Ringrazio tutti voi e personalmente la signora Meloni per il suo sostegno”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it