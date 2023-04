Usa 2024, Biden si ricandida “per difendere la democrazia”

La notizia circolava già da parecchi mesi, ma si aspettava la conferma ufficiale: Joe Biden si ricandiderà alla elezioni presidenziali del 2024. Il Presidente in carica, 81 anni, affronterà dunque una nuova campagna elettorale, lo ha annunciato attraverso un video su Twitter introdotto dal messaggio: “Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le loro libertà fondamentali. Credo che questo sia nostro”.

Biden crede nel proprio programma e dichiara di volerlo completare nel secondo mandato, convinto di essere il candidato democratico con più numeri per poter battere, come fece nel 2020, Donald Trump, favorito tra i repubblicani. Jen Psaki però, ex portavoce del presidente in carica, ha spiegato al New York Times: “La prima volta che corri per la Casa Bianca puoi parlare delle tue aspirazioni e fare qualsiasi promessa. La seconda è più complicata, perché è quando gli americani ti danno la loro pagella in base a come sei andato”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Joe Biden quindi, mosso dal timore che Trump possa risalire alla Casa Bianca, rivendicherà i risultati raggiunti durante il proprio mandato e ricorderà agli elettori di aver creato posti di lavoro, agevolato la ripresa economica e rilanciato il “Made in America”. Però alcuni aspetti del suo “Build Back Better”, il quadro legislativo proposto tra il 2020 e il 2021, sono stati fermati e alcune promesse, come la cancellazione del debito degli studenti universitari, impedite, quindi Biden dichiarerà di dover finire il compito che si era proposto e di aver difeso e voler continuare a difendere l’interesse nazionale degli Stati Uniti. Il popolo di elettori però lo giudicherà per ciò che ha fatto fino ad oggi e il Presidente dovrà spiegare alcune cose che gli vengono addebitate, come, ad esempio, l’aumento dell’inflazione.

https://www.rainews.it/articoli/2023/04/usa-2024-biden-si-ricandida-difendere-la-democrazia-e-la-liberta-3cd83b72-d950-4171-848a-bccaa291e933.html