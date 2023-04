Milano, rapinato e sfregiato con le forbici: arrestati 3 centroafricani

I carabinieri qualche ora fa hanno arrestato per rapina 3 centroafricani, tutti irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati. Secondo quanto riferito dall’Arma, infatti, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Settala, a Milano, nei pressi della Centrale. I carabinieri sono sopraggiunti mentre era ancora in corso una colluttazione tra 4 extracomunitari, riuscendo a interrompere lo scontro e a bloccare le persone coinvolte.

Picchiato per 50 euro

Secondo la ricostruzione, la rissa era scaturita da una rapina da parte di tre extracomunitari – due gambiani e un maliano, rispettivamente di 32, 25, 42 anni – ai danni di un 42enne nigeriano. Quest’ultimo, operaio, regolare sul territorio, era in sella alla sua bici con in mano una banconota da 50 euro che avrebbe voluto cambiare in spicci per consumare qualcosa al bar, quando i tre lo hanno aggredito strappandogli il denaro di mano e facendolo rovinare a terra. Rialzatosi, il nigeriano ha raggiunto gli aggressori per cercare di recuperare i propri soldi, ma questi lo hanno aggredito violentemente sfregiandolo anche al volto con una forbice.

I militari hanno fermato la rissa. Oltre alle forbici, trovate e sequestrate dai militari, uno degli aggressori ha cercato di nascondere un sasso utilizzato nella colluttazione. Un altro, invece, impugnava un uncinetto appuntito. I tre, pregiudicati per rapina e spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati e condotti in camera di sicurezza dai carabinieri.

Non solo. Nell’ambito dei controlli in zona Centrale, poche ore prima, erano stati arrestati due somali di 24 e 26 anni, autori di una rapina in un supermercato dove avevano aggredito il personale di vigilanza dopo aver rubato alcune bevande alcoliche. https://www.milanotoday.it