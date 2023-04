Cucinavano cibo rubato a scuole e ospedali, due denunciati

Nella loro pizzeria di Carate Brianza (Monza) cucinavano utilizzando cibo e prodotti sottratti a mense e refettori di scuole e strutture ospedaliere.

I carabinieri hanno dunque denunciato un 42enne turco e un 35enne brianzolo per ricettazione, dopo aver effettuato controlli all’interno del locale. Sono stati sequestrati circa 20 chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, cinque chili di formaggio e varie confezioni di salumi. Tutto cibo destinato in origine a bambini e persone malate.

I controlli

I carabinieri erano già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di svariati furti commessi all’interno di scuole e ospedali. I controlli all’interno della pizzeria gestita dal 42enne turco, con quest’ultimo che non è riuscito a dimostrare la provenienza di molti prodotti, hanno portato alla scoperta da parte dei militari.

Dove è stato rubato il cibo

Gran parte della merce era stata rubata nei giorni precedenti all’interno della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale G. D. Romagnosi e negli Istituti Clinici Zucchi. Al termine degli accertamenti, i carabinieri sono riusciti a risalire anche a colui che aveva rivenduto la merce rubata, un 35enne di Carate Brianza senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. tgcom24.mediaset.it