Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: 4 su 10 sono irregolari

IrregolaritÃ in 4 strutture su 10. Ãˆ l’esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti e che Ã¨ stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo.

Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale.

Sono state trovate anche formiche, dal Nas di Napoli, in alcune strutture ospedaliere della cittÃ dove oggi sono stati eseguite ispezioni nell’ambito di un controllo pianificato delle mense ospedaliere. â€¨â€ƒIn particolare gli insetti, sono stati riscontrati dai carabinieri in alcuni depositi dell’ospedale Cardarelli della cittÃ .

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