Roma, ragazzo di 21 anni trovato morto nel letto

Giallo a Roma dove è morto un ragazzo di 21 anni. A lanciare l’allarme stanotte il proprietario dell’appartamento che aveva affittato la stanza allo studente. Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato il giovane privo di vita sul letto. La richiesta d’intervento al 112 intorno all’1:00 della notte fra il 18 e il 19 aprile da un’abitazione in via di Conca d’Oro, nell’omonimo quartiere del III municipio Montesacro. Il personale del 118 nulla ha potuto se non accertare la morte del giovane.

Ragazzo di 21 anni morto in stanza

Nell’appartamento del quadrante nord est della Capitale sono quindi arrivati i carabinieri della stazione Roma Città Giardino e gli investigatori del nucleo investigativo di via in Selci. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, la salma del 21enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sarà ora l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella del possibile malore, ma non si esclude anche una eventuale overdose. Sul caso indagano i militari dell’arma della compagnia Roma Montesacro.

