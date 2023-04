Violante: la destra riconosca il valore del 25 aprile

ROMA, 17 APR – “Mi aspetto che ci sia …….. da parte di chi sta a sinistra un atteggiamento che rivendica giustamente ma non proprietario …… dall’altra parte auspico che ci sia un riconoscimento del valore di quella data”. Queste le parole sul 25 aprile di Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, ad Agorà su Rai Tre. Parlando del Pd Violante ha poi aggiunto: Il Pd ha dentro di sé i cattolici democratici. Se non ci fossero non sarebbe più il Pd. Quella cultura è essenziale per una politica riformatrice nel nostro Paese”. (ANSA).