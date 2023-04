PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 15 aprile 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 15 aprile alle 20,30 TEMA DELLA PUNTATA: COLONIA ITALIA, LA PENISOLA DI UTOPIA

OSPITI:

Dott. Giuseppe BARONE medico chirurgo, specialista in medicina nucleare, consulente tecnico del tribunale di Bologna, capitano medico della Croce Rossa Militare, vicepresidente dell’associazione no profit Edward Jenner.

Dott.ssa Sara Dué scienziata, libera ricercatrice in fisica quantistiza fisico quantistico, terapeuta, esperta di medicina naturale, e medicina vibrazionale.

Avv. Andrea Oddo avvocato che ha portato in giudizio AIFA per non aver mostrato gli PSUR.

Prof. Avv. Augusto Sinagra, professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in Italia ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo.

Prof. Alessandro MELUZZI medico psichiatra, criminologo, opinionista

Dott.ssa Barbara Balzi Fisico dell’acqua dal punto di vista quantistico, dei sistemi biologici e delle particelle. Responsabile regione E.Romagna di Dicentra Associazione liberi seguaci del Neonaturalesimo

COLONIA ITALIA, LA PENISOLA DI UTOPIA

Parleremo della continua, costante e incessante campagna di Propaganda sul Siero della Verità.

Della Sanità Italiana al collasso che verrà affidata alle fauci dell’Oms.

Del mancato riconoscimento di Effetti Collaterali da Istituzioni preposte

Dei Ricorsi a Istituzioni con analfabetismo medico e giuridico inauditi.

Pensate che, per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, la Consulta: ‘valuta il rispetto dei diritti in base a dati scientifici’. Ma quali dati e di quale scienza?

Tumori in aumento nella Marca: “500 nuovi pazienti da inizio anno”

Moderna annuncia vaccini a mRna contro il cancro. Poi proporranno quello contro la sfiga sfiga e contro la morte…

La UE vuole vietare i bugiardini nei farmaci e sostituirlo con QRcode

La Corporazione dell’Ordine dei Medici reclama lo scudo penale per la serenità dei medici stessi e non dei pazienti e dice: “usciamo dalla pandemia grazie ai vaccini, Commissione indaghi su altro” Infatti, il componente la banda di questi Giuda, untuosi traditori al servizio della Cupola Massonica, satanica, malthusiana, mondialista, al timone di questa sanità alla deriva, è favorevole a depenalizzare la responsabilità medica. E fanno finta di preoccuparsi per la nostra salute, investendo la metà di quanto investe la Germania.

Ed essendo incapaci di gestire anche solo l’accesso ai Pronto Soccorso, vorrebbero ridurne l’affluenza fino al 70%. Secondo Schillaci, 7 cittadini su 10 non devono andare in PS, ma in strutture definite maldestramente “Case di Comunità”, strutture fantasma che, per ora, esistono solo nella loro mente e che dicono di voler costruire col PNRR, ma già sapendo che non potranno funzionare perché comunque mancherebbero gli operatori sanitari.