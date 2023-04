Usa, Disneyland chiude Splash Mountain: “attrazione razzista”

NEW YORK, 13 APR – Dopo 34 anni di attività chiude ‘Splash Mountain’ a Disneyland in California. L’ultimo giro sarà il 31 maggio. L’attrazione è basata sul film del 1946 ‘I racconti dello zio Tom’ della Disney, giudicato razzista e criticato anche per la rappresentazione idealizzata della vita nelle piantagioni e del rapporto tra schiavi e padroni. La Disney aveva annunciato l’intenzione di mandare in pensione l’attrazione, ma senza indicare una data precisa, dopo che una petizione per chiuderla era diventata virale quello stesso anno.

Qualche mese prima, l’allora amministratore delegato Bob Iger aveva detto agli azionisti che il film non sarebbe piu’ stato disponibile su Disney+”. Splash Mountain sarà sostituita da ‘Tiana’s Bayou Adventure’, ispirata al film del 2009 ‘La principessa e il ranocchio’, nel quale è stato introdotto il personaggio di Tiana, la prima principessa nera di Disney. (ANSA).