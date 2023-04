Ungheria firma nuovi accordi energetici con Mosca

L’Ungheria ha siglato nuovi accordi energetici con Mosca: in particolare ha concordato con Gazprom

la possibilità di ampliare i suoi acquisti di gas russo e raggiunto un accordo per l’espansione della centrale nucleare di Paks. È la prova dei persistenti legami economici e commerciali del Paese con la Russia. Il ministro degli Esteri ungherese, Pe’ter Szijja’rto’, ha definito la fornitura russa “essenziale” per la sicurezza energetica del Paese; e spiegato che il colosso energetico statale russo Gazprom manterrà l’impegno a fornire ulteriore gas all’Ungheria in aggiunta alle spedizioni concordate. tg24.sky.it/mondo