Torna a casa e trova la compagna morta sul divano

È rientrato a casa dopo il lavoro, intorno alle 19.40 di martedì, e ha fatto l’amara scoperta: un uomo di 55 anni ha trovato la sua compagna, 37 anni, giacente inanimata sul divano nel loro appartamento in via Igino Giordani a Roma, nel quartiere Collatino. Sotto shock, ha chiamato i soccorritori del 118, ma per la donna, di origine romena, non c’era più nulla da fare.

Cronologia degli eventi

Il 55enne è rientrato a casa e si è recato nel soggiorno, dove ha trovato la compagna completamente vestita sul divano. Inizialmente credeva che stesse dormendo, ma quando ha realizzato che era deceduta, ha chiamato i soccorsi, in stato di panico. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, non è rimasto altro che accertare il decesso. Sul luogo è giunta anche una pattuglia: sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e, dagli esami, sembra che sia morta a causa di un malore. https://viterbocitta.it