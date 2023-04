Migranti, UE: Italia riceve già supporto con ampia gamma di misure

BRUXELLES, 12 APR – “L’Italia ha chiesto assistenza finanziaria alla Commissione Europea a causa dell’aumento degli arrivi di migranti, in particolare per affrontare la situazione critica nell’hotspot di Lampedusa”. Lo ha detto un portavoce dell’esecutivo Ue, precisando che l’Italia riceve supporto dall’Ue “con un’ampia gamma di misure“, compreso “l’expertise sul campo”. “L’Italia – ha aggiunto – è uno dei principali beneficiari del fondo per la migrazione e l’integrazione ed è anche tra i primi beneficiari nel Mediterraneo per il nuovo periodo di programmazione”. (ANSA).