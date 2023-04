Tragedia di Pasquetta, 29enne muore nel sonno

Ferrara, 11 aprile 2023 – Tragedia nel giorno di Pasquetta in un appartamento di via Mambro gestito dall’associazione Viale K. Un ragazzo di 29 anni, Lorenzo Perlangeli, è stato trovato senza vita nel suo letto dal compagno di stanza. Sulle ragioni all’origine del decesso sono stati avviati alcuni approfondimenti.

I primi rilievi di polizia e 118 hanno permesso di escludere la morte violenta. Si propende quindi per le cause naturali, forse un malore che non gli ha lasciato scampo. Per averne certezza saranno però necessari esami medico legali, che la procura potrebbe disporre già nelle prossime ore.

Originario di Copertino (Lecce) e a Ferrara dall’età di 17 anni, Perlangeli era ospite da diversi anni di Viale K. “Non sappiamo darci una spiegazione – ha detto don Domenico Bedin, tra i primi ad accorrere sul posto –. Siamo rimasti sconvolti, ormai lo conoscevamo da tanto tempo. Lorenzo conduceva una vita molto tranquilla, lo avevamo sempre assistito con inserimenti lavorativi, tirocini e attività di formazione. Era un grande appassionato di computer. Aveva relazioni serene e affettuose sia con gli altri ospiti che con i responsabili”.

