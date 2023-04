Arabia Saudita-Iran: firmato ripristino ufficiale delle relazioni

Roma, 6 apr. (askanews) – L’Arabia saudita e l’Iran hanno firmato oggi a Pechino il comunicato congiunto che segna l’ufficiale ripresa delle relazioni diplomatiche. Lo ha scritto su Twitter la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.”Congratulazioni! Arabia saudita e Iran hanno appena firmato un comunicato congiunto sulla ripresa delle relazioni diplomatiche con effetto immediato”, ha scritto Hua.

I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita – due rivali storici in Medio Oriente – hanno avuto colloqui bilaterali per la prima volta dal 2016. Il principe Faisal bin Farhan al Saud e il ministro Hossein Amir-Abdollahian si sono incontrati a Pechino facendo seguito all’accordo raggiunto con la mediazione cinese il mese scorso per ripristinare le relazioni diplomatiche durante colloqui di livello inferiore.L’Arabia Saudita aveva tagliato i rapporti con Teheran nel 2016 dopo che la folla aveva preso d’assalto la sua ambasciata nella capitale iraniana.