Brescia, il “candidato con il kalashnikov” ora mira al consiglio comunale

Brescia: il “candidato con il kalashnikov” ora ha il consiglio comunale nel mirino

Il “candidato con il kalashnikov” ci riprova. Talat Chaudhry Doga, 48enne di origini pakistane, salì alla ribalta nel 2018 quando si propose per il consiglio di quartiere di via Cremona a Brescia ed emersero alcune foto da lui postate sui social che lo immortalavano mentre imbracciava il fucile. ora Doga ci riprova per il consiglio comunale bresciano. E’ infatti nella lista “Morelli x Castelletti – Brescia 2030” a sostegno di Laura Castelletti, attuale vicesindaca di Brescia e candidata per la coalizione di centrosinistra alle elezioni di maggio. Lo scrive affaritaliani.it.

Cinque anni fa l’elezione nel consiglio di quartiere

Cinque anni fa riuscì ad essere eletto nonostante le polemiche e la richiesta di fare un passo indietro giunta dallo stesso sindaco Emilio Del Bono. Lui si era sì scusato, ma aveva spiegato che si trattava di una foto realizzata in occasione del matrimonio del fratello. In Pakistan foto del genere sarebbero una tradizione.