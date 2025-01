Brescia, folle rissa tra nordafricani con mazze, spranghe e bottiglie

frame da video pubblicato sui social

Folle rissa fuori davanti al gelataio: volano sedie e bottiglie, 8 denunciati. Tutti identificati dai carabinieri

Sono stati tutti (o quasi) identificati i protagonisti della violenta rissa andata in scena il 14 gennaio scorso a Brescia, nella zona di Corso Garibaldi: i carabinieri della stazione di San Faustino, a seguito di attività d’indagine con visione delle immagini di videosorveglianza e raccolta di testimonianze, hanno denunciato in stato di libertà 8 uomini, tutti di origine nordafricana, per i reati di rissa e danneggiamento.

La folle rissa fuori dal gelataio

Nel primo pomeriggio del 14 gennaio si sono resi protagonisti di una lite scatenatasi per futili motivi e poi degenerata in rissa: la discussione si sarebbe animata all’esterno di un fruttivendolo e proseguita poi di fronte a una gelateria, alla quale sono stati danneggiati gli arredi esterni. Nel corso della rissa sono volate anche sedie e cocci di bottiglia, mazze e spranghe. Gli uomini si sono poi dati alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri: due dei coinvolti sarebbero stati anche trasferiti in ospedale, fortunatamente con lesioni non gravi.

