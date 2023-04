“La guerra in Ucraina è il collasso finale dell’egemonia globale degli Usa”

“Il crollo dell’influenza degli Stati Uniti sull’Arabia Saudita e le nuove alleanze del Regno con Cina e Iran sono dolorosi emblemi del miserabile fallimento della strategia neocon di mantenere l’egemonia globale degli Stati Uniti con proiezioni aggressive di potenza militare. La Cina ha soppiantato l’impero americano proiettando abilmente, invece, il potere economico. Negli ultimi dieci anni, il nostro paese ha speso migliaia di miliardi per bombardare strade, porti, ponti e aeroporti. La Cina ha speso l’equivalente costruendo lo stesso in tutto il mondo in via di sviluppo.

La guerra in Ucraina è il collasso finale del breve “secolo americano” dei neoconservatori. I progetti Neoconservatori in Iraq e Ucraina sono costati 8,1 trilioni di dollari, hanno svuotato la nostra classe media, hanno reso lo zimbello il potere militare e l’autorità morale degli Stati Uniti, hanno spinto Cina e Russia a un’alleanza invincibile, hanno distrutto il dollaro come valuta globale, sono costati milioni di vite e non ha fatto nulla per promuovere la democrazia o conquistare amicizie o influenza.”

Lo scrive su Twitter Robert F. Kennedy Jr citando un articolo della Reuters

The collapse of U.S. influence over Saudi Arabia and the Kingdom’s new alliances with China and Iran are painful emblems of the abject failure of the Neocon strategy of maintaining U.S. global hegemony with aggressive projections of military power. China has displaced the…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 4, 2023