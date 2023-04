Marocco, è il quinto mercato più ricco dell’Africa

RABAT – In Marocco si stima che abbiano casa 5.800 milionari, cittadini cioè che hanno un portafoglio privato pari o superiore a un milione di dollari. È quanto stima lo studio della britannica ‘Henley & Partners’, società di consulenza per la migrazione degli investimenti, che svela la mappa dei Paperon de’ Paperoni africani. In tutto il continente gli arci ricchi sono 138 mila in totale. Sono censiti anche i portafogli con ricchezze pari o superiori a 100 milioni di dollari – e sono 328 i fortunati – e quelli con ricchezza uguale o superiore a un miliardo di dollari, che sono in tutto 23.

Il rapporto “Africa Wealth Report 2023” riconosce cinque principali mercati, il primo è il Sudafrica, seguito da Egitto, Nigeria, Kenya e infine Marocco. Nel loro complesso imprenditori, uomini d’affari o di politica, ereditieri e professionisti dei più diversi settori rappresentano il 56% dei ricchi in Africa e oltre il 90% dei miliardari del continente.

Quinto in Africa e primo nel Maghreb, il Marocco conta attualmente 5.800 milionari, 28 centimilionari e 4 miliardari.

Il rapporto vede rosa per il regno alauita, visto che la popolazione benestante è cresciuta del 20% in dieci anni, dal 2012 al 2022 e in prospettiva dovrebbe progredire nei prossimi due lustri con un aumento di oltre il 60%. E’ Casablanca la città dei ricchi, settima in termini assoluti di classifica, perché secondo il rapporto ospiterebbe nei suoi confini ‘solo’ 2.800 milionari, 14 centimilionari e due miliardari. Il Sudafrica è inarrivabile con i 37.800 milionari, 98 centimilionari, ma ha registrato un calo del 12% del numero totale di persone benestanti nell’ultimo decennio (2012-2022).

Johannesburg è la capitale dei ricchi con 14.600 milionari, 30 centimilionari e 2 miliardari. Seguono, a una certa distanza, l’Egitto (16.100 milionari e 54 centimilionari), Nigeria (9.800 milionari e 27 centimilionari), Kenya (7.700 milionari e 15 centimilionari). Ma se si guarda la classifica dal punto di vista dei miliardari, è il Paese dei faraoni che vince con 8, rispetto ai 5 del Sudafrica ai 4 marocchini e 4 nigeriani. Al Cairo vivono 7.400 milionari, 27 centimilionari e 5 miliardari.

Cape Town d nuovo in Sudafrica è la terza città a maggior numero di ricchi con i suoi 7.200 milionari, 26 centomilionari e 1 miliardario. Sempre in posizione alta di classifica, si trovano Mauritius al sesto posto, con 4.900 milionari e 10 centimilionari, anche se ha una popolazione stimata di 1,3 milioni di abitanti. Seguono Algeria (2.800 milionari, 8 centimilionari e 1 solo miliardario) e l’Etiopia con 2.700 milionari e 4 centimilionari. Gli ultimi due posti sono occupati da Ghana (2.600 milionari e 5 centimilionari) e Tanzania dove risiedono 2.400 milionari e 6 centimilionari. ANSAMED