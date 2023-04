Battaglione Wagner: “Abbiamo preso Bakhmut”. Kiev smentisce

La bandiera russa è issata sul palazzo dell’amministrazione di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut). Lo ha annunciato il fondatore del battaglione Wagner Yevgeny Prigozhin. “2 aprile 23:00 in punto. Dietro di me c’è l’edificio dell’amministrazione comunale. Questa è la bandiera russa in memoria di Vladen Tatarsky, morto in un’esplosione a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut”, ha detto Prigozhin. “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”, ha aggiunto.

Kiev smentisce presa di Bakhmut

L’esercito ucraino ha affermato di avere ancora il controllo di Bakhmut. La precisazione fa seguito all’annuncio fatto ieri sera dal capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin di avere conquistato la cittadina del Donbass, da tempo teatro di furiosi combattimenti. “Il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici”, ha scritto lo stato maggiore ucraino sulla sua pagina Facebook.

