“Sono felice di vedere tanti di voi che vanno in mare per salvare i migranti. Tante volte vi impediscono di andare perche’ alla nave manca qualcosa . Ma sono i gesti di odio verso i fratelli, travestiti di equilibrio. Vi ringrazio per quello che fate ”. Lo ha detto Papa Francesco, parlando a braccio al termine del suo discorso al Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare di Marsiglia. (askanews)