Toscani: ‘dovremmo andare a prendere i migranti con navi da crociera’

Toscani: “Gli immigrati dovremmo andarli a prendere sulle navi da crociera”. “Io credo che dovremmo prendere le navi di Costa Crociere per raccogliere tutti i migranti e portarli in Europa, ma prima facciamo salire i nostri governanti e lasciamoli lì in Africa, è una provocazione, ma serve per capire quello che si dovrebbe fare. Un giorno i figli di queste persone vedranno i video dei loro parenti arrivati in Italia e altro che processo di Norimberga”.

Così il fotografo Oliviero Toscani interviene sul tema dell’immigrazione, dal parco archeologico della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna. affaritaliani.it