Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni

Oliviero Toscani è stato ricoverato in condizioni molto gravi. Il noto fotografo, 82 anni, si trova presso l’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno

Toscani è stato ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute legate alla sua malattia, l’amiloidosi, una patologia incurabile che il fotografo ha raccontato di avere ad agosto, poco meno di due anni dopo la diagnosi ricevuta.

Nato e cresciuto a Milano, Oliviero Toscani abita da tempo a Casale Marittimo, in provincia di Pisa. Per questo si trova nell’ospedale livornese. Pochi mesi fa aveva dichiarato: “Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”, dopo aver già perso 40 chili nel giro di circa un anno.

Come spiega l’Istituto superiore di sanità, con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare, ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo.

www.milanotoday.it