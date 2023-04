Malore fatale, morto a 51 anni ex portiere del Pescara

È morto a 51 anni, a causa di un malore improvviso, l’ex portiere del Pescara Mimmo Cecere. Ha avuto un infarto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola, in provincia di Caserta. Non c’è stato nulla da fare per Cecere, colto da un malore improvviso tanto è che neanche il cognato medico, intervenuto immediatamente è riuscito a rianimarlo. La terribile notizia ha fatto rapidamente il giro d’Italia sui social e sul web, mandando nello sconforto i tifosi delle piazze in cui l’ex portiere ha lasciato il segno in passato, vincendo importanti campionati.

Quattro le sue promozioni dalla C1 alla B, due con l’Avellino (una con Franco Oddo sulla panchina, superando nientemeno che il Napoli nel 2005), la piazza in cui forse più di ogni altra ha ottenuto l’affetto eterno della tifoseria, che lo piange oggi con struggenti ricordi sui social. Ad Avellino Cecere è stato anche allenato da Zeman.

Gli anni di Pescara

A Pescara è arrivato in B nella stagione 1997-98. In totale 13 presenze, le ultime in C nel campionato 2001-02. Tra le sue imprese, quella con la Fermana dell’ex biancazzurro Ivo Iaconi nel 1998-99, ma anche quella col Messina del tecnico abruzzese Carlo Florimbi (2000-01). Per lui 110 presenze in serie B con Pescara, Fermana, soprattutto Avellino club nel quale è stato alle dipendenze di Zdenek Zeman.

www.ilpescara.it