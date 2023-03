Che cosa intendeva Meloni per “blocco navale”?

di Augusto Sinagra – Devo riconoscerlo, mi ero sbagliato e me ne scuso.

Sono stato io, e tanti altri, a non aver capito cosa voleva dire S.E. Giorgia Meloni quando in campagna elettorale prometteva il blocco navale. Sua Maestà Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa. Siamo noi a non aver capito che quando lei esigeva e poi prometteva il blocco navale non si riferiva alla Libia ma si riferiva alla Repubblica Popolare Cinese verso le cui coste è in procinto di lasciare l’ancora una poderosa Squadra navale italiana capeggiata dalla Portaerei “Cavour” (però non più di quattro/cinque aerei).

Fonti non smentite chiariscono che la mossa militare italiana è strategicamente rivolta a contenere l’espansionismo cinese.

Solo per notizia, la Ursula von der Leyen si sta recando proprio in Cina in attività di altissimo leccaculismo nei confronti del governo popolare cinese.

La cosa può apparire contraddittoria ma, in realtà, corrisponde ad un chiaro disegno di politica estera della Imperatrice della Garbatella: mantenendo una sua fondamentale promessa, Ella con un colpo solo ha anche dichiarato guerra all’Unione europea!

Accorrete, medici e infermieri e portatela subito in un ospedale, ma psichiatrico.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO