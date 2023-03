Germania: aiuti militari a Kiev per 12 miliardi di euro

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a chiedere il sostegno dell’Occidente e in particolare degli Usa: “Gli Stati Uniti capiscano davvero che se smettono di aiutarci, non vinceremo“, dice. Intanto, Kiev può contare sul rinnovato supporto della Germania. Berlino ha varato lo stanziamento di aiuti militari per l’Ucraina per i prossimi dieci anni per 12 miliardi di euro.

La Commissione bilancio del Bundestag ha dato il via libera alla spesa diretta di 8 miliardi per l’acquisto di armi e altri equipaggiamenti della difesa per l’Ucraina, approvando così una richiesta dei ministeri degli Esteri e della Difesa. Altri 4 miliardi di euro saranno stanziati per rifornire le scorte tedesche svuotati da altri aiuti all’Ucraina. Dall’inizio della guerra, la Germania ha reso disponibili più di 14,2 miliardi di aiuti per l’Ucraina.