Draghi dona indumenti usati alla Comunità di Sant’Egidio

Mario Draghi si è recato a sorpresa nella Città ecosolidale di Sant’Egidio per donare abiti e oggetti usati. Un gesto da semplice cittadino, anche se la sua presenza non è passata inosservata da chi passava di lì o stava prestando servizio per l’associazione benefica. L’ex presidente del Consiglio è stato riconosciuto subito dopo il suo arrivo in auto, rigorosamente sotto scorta, nel quartiere Ostiense di Roma.

La giornata da benefattore dell’ex premier, e già numero uno della Bce, è stata raccontata dall’agenzia di stampa Adnkronos. La Città ecosolidale di Roma – come si legge nello stesso sito dell’associazione cristiana – è “un grande centro gestito dalla Comunità dove generi e oggetti di ogni tipo (dall’abito al mobile, alle coperte, ai vecchi dischi) trovano un nuovo valore nella solidarietà. Ciò che può essere distribuito ai poveri vicini o lontani viene stoccato e poi consegnato. Ciò che può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto e il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo”.