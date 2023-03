Piano “vaccinale” 2023-2025, Borghi: “non c’è alcun nuovo obbligo”

Scrive Claudo Borghi (Lega) su Twitter: “Al millesimo grido di dolore che si levava inconsolabile da twitter sono andato a guardarmi sta benedetta circolare del piano vaccinale licenziato dal Ministero Salute. Mi sono giocato un’ora del mio tempo per leggermi tutte le 66 pagine.

NON ESISTE ALCUN NUOVO OBBLIGO.

L’unica volta che è citata la parola obbligo (ed è lo screenshot che gira impazzito ovunque) è la CITAZIONE, nelle premesse in cui si ricorda la documentazione passata sulle vaccinazioni, di quanto detto dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2015. Per il resto nel piano vero e proprio esiste solo la parola “raccomandazione”.

Leggere per credere (ma quello che ho fatto io avreste potuto anche farlo voi).

Notare: la Lega non ha nessuno al Ministero della Salute quindi non ho nessuno da difendere… però anche mettere in giro balle come se fosse tornato il green pass mi pare scorretto.”

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1679488094.pdf