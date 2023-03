Ong e scafisti, il video imbarazzante

A Quarta Repubblica si alaza il velo sul gioco sporco delle Ong. Nel talk show di Nicola Porro va in onda un’inchiesta che indaga su presunti rapporti tra le orgnanizzazioni non governative e i trafficanti di uomini e gli scafisti. A parlare è un membro dell’equipaggio della Vos Hestia che in mare con i suoi occhi ha visto il trasbrodo di decine di migranti a bordo di una nave Ong. A destare scalpore, come anche un’inchiesta di Libero aveva rivelato, sono gli strani movimenti attorno al natante dell’Ong. Brachini che stazionano attendendo il trasbordo. Gli uomini a bordo di questo strani barchini vengono denominati dall’equipaggio della Ong come “pescatori”.

Ma in realtà, ed è su questo che si concentra l’inchiesta di Trapani sulla nave Iuventa, è la manovra che fanno questi presunti “pescatori” dopo aver trasbordato i migranti. Con alcune funi recuperano i gommoni e vanno via. Sostanzialmente i natanti usati per trasportare i migranti poi imbarcati sulla nave Ong vengono trainati da alcuni barchini che si perdono poi all’orizzonte. Il sospetto è che si tratti degli scafisti che una volta terminato il trasbordo decidono di recuperare proprio i gommoni, armi preziose per la traversata della speranza di migliaia di migranti e soprattutto fonte sicura di guadagno per le organizzazioni criminali che si nascondono dietro le partenze dal nord Africa. Nel video si sente qualcuno che urla “è una vergogna”. liberoquotidiano.it