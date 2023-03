Catania, poliziotto di 39 anni stroncato da un malore

La polizia di Stato piange la scomparsa di Massimo Martucci, assistente capo in servizio presso la sezione polizia stradale di Catania, stroncato da un malore improvviso. Aveva 39 anni. Lascia la moglie e due figlie, di 4 anni e 15 mesi.

“Un ragazzo solare, simpatico e generoso un esempio di correttezza e umanità“, viene ricordato da amici e colleghi. “Un marito amorevole – aggiungono – e un papà meraviglioso con un solo pensiero fisso e costante: fare il possibile e l’impossibile per le sue due bambine di 15 mesi e 4 anni e per la moglie con la quale condivideva in tutto e per tutto la sua vita“. Nel frattempo sono aumentati sui social i messaggi di cordoglio.

I colleghi di Martucci hanno dato il via a una raccolta fondi: è stato pubblicato l’iban in modo che ognuno possa, in assoluta riservatezza, fare qualcosa per aiutare la famiglia in questo momento così tragico. Lo trovate su www.cataniatoday.it