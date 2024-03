Attacco terroristico a Mosca, almeno 10 morti

E’ in corso attacco al municipio di Crocus presso Mosca. Alcune persone in mimetica hanno fatto irruzione e hanno aperto il fuoco con armi automatiche. Ci sono vittime. L’edificio è in fiamme.

#Russia In corso attacco al municipio di Crocus presso Mosca. Persone in mimetica hanno fatto irruzione e hanno aperto il fuoco con armi automatiche. Vittime. Edificio in fiamme. pic.twitter.com/ZJtk5UjHAI — Angelo Gambella (@agambella) March 22, 2024