Zelensky: ‘le nostre armi sono insufficienti’

Zelensky, ‘non possiamo lanciare controffensiva, nostre armi insufficienti’

Le forze armate non possono ancora lanciare una controffensiva al fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun.

Il presidente ha anche definito “difficile” la situazione nell’est e ha ribadito che la ragione di ciò è la mancanza di munizioni. L’Ucraina ha bisogno di munizioni e aerei da combattimento, ha sottolineato. “Stiamo aspettando munizioni dai nostri partner”, ha aggiunto, osservando che l’esercito russo usa ogni giorno tre volte più munizioni delle forze ucraine.

