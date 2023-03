Malore improvviso, muore parroco di 41 anni: comunità sconvolta

Rocchetta Sant’Antonio è sconvolta per la scomparsa di don Antonio Aghilar, guida spirituale della piccola comunità dei Monti Dauni. “Non ci sono parole! Una perdita assurda, di un ragazzo giovanissimo, di un punto di riferimento per tutta la comunità. Tutta Rocchetta oggi é impietrita dal dolore e dall’incredulità che sia davvero successo, che Don Antonio non c’é più. Venerdì 24 Marzo, per rispetto di questo grande dolore collettivo, dichiaro il lutto cittadino” le parole del sindaco Pompeo Circiello.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook dei devoti di Sant’Agata di Puglia Pellegrini di Maria SS Incoronata di Foggia, il sacerdote 41enne originario di Orta Nova, arrivato in paese nel 2016 dopo l’ordinazione presbiteriale avvenuta nel dicembre del 2011 a Cerignola, sarebbe stato trovato senza vita sul divano di casa sua. I fedeli, non vedendolo arrivare per la celebrazione eucaristica serale in parrocchia, avrebbero allertato i carabinieri, che hanno forzato la porta dell’abitazione e trovato il corpo senza vita di Don Antonio.

“La notizia della prematura scomparsa di Don Antonio Aghilar ci ha profondamente sconvolto: un giovane parroco, che ha seguito la sua Vocazione e amato la vita con tutte le sue forze, ci ha lasciato. Ci uniamo al dolore della comunità parrocchiale di Rocchetta Sant’Antonio e della famiglia Aghilar per l’improvvisa e triste dipartita del caro Don Antonio” il commento del sindaco di Orta Nova, paese di origine del sacerdote. {…]

