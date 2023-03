Pace in Ucraina, Borrell: ‘andrò in Cina’

BRUXELLES, 24 MAR – L’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell si recherà presto in Cina per una missione che punta ad esplorare in profondità la possibilità di un’azione cinese a favore della pace in Ucraina. “I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca”, ha detto Borrell nel corso di un’intervista all’ANSA e altre testate internazionali.

“Vogliono essere dei facilitatori, non mediatori. E visto che la Russia approva i 12 punti di pace della Cina, questo è un ruolo che noi dobbiamo favorire: questa amicizia senza limiti sembra avere dei limiti”.

“L’Europa non potrà mai essere equidistante fra Stati Uniti e Cina poiché non condividiamo lo stesso modello di Pechino. Ma noi abbiamo un nostro specifico interesse e anche Washington ha un suo interesse: tra alleati si deve discutere per capire come possiamo rendere compatibili i nostri interessi”.

Lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell nel corso di un’intervista con l’ANSA e altre testate. “Ma c’è un triangolo, Usa Cina ed Europa, e la dinamica di questo triangolo determinerà il 21esimo secolo: il punto in cui si posizione l’Ue nel triangolo è l’obiettivo principale della nostra politica estera”. (ANSA).