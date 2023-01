Dolore al petto, Raffaele muore a 41 anni

malore

Disposta l’autopsia per fare chiarezza sulla prematura e improvvisa scomparsa di Raffaele Coppola. Raffaele, 41 anni, è stato ucciso da un infarto che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo senza vita è stato il fratello che ha subito allertato i soccorsi, ma tutto è stato inutile.

Qualche giorno prima di morire ha accusato dei forti dolori al petto che lo hanno spinto a recarsi in ospedale. Dopo alcuni accertamenti, però, ha deciso di tornare a casa e organizzare in autonomia una visita dal cardiologo. Purtroppo, però, non ne ha avuto il tempo ed ha perso la vita.

In attesa dell’autopsia, l’intera comunità cittadina lo piange e lo ricorda come un ragazzo d’oro. Tanti messaggi per lui anche sui social. “Non ci sono parole. Lello sarai ricordato per la tua gentilezza, il tuo essere un bravo ragazzo, oggi credo che tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averti conosciuto, siamo tristi nell’apprendere questa notizia… Che Dio ti accolga sotto al suo manto”, si legge in un post.

“Un ragazzo davvero gentile e buono d’animo, con un cuore immenso… proprio quel cuore gli ha fatto un brutto scherzo. Che destino crudele che attira a sè sempre le persone migliori. Condoglianze a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve”, si legge ancora.

https://www.napolitoday.it