Migranti, nave Geo Barents verso Bari: 190 a bordo

Giungeranno presumibilmente tra domenica e lunedì nel porto di Bari i 190 migranti della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere dopo essere stati prelevati mentre tentavano una traversata nel Mediterraneo.

“Ci è stato appena assegnato il porto di Bari – fa sapere la Ong secondo quanto riporta l’AdnKronos – La Geo Barents è diretta verso nord e sono previsti due giorni e mezzo circa di navigazione per raggiungere il porto”. baritoday.it

Oggi sono un migliaio i migranti giunti in Italia a bordo di barconi, messi in salvo dalle autorità italiane o dalle Ong nell’arco di mezza giornata. Adesso la rotta quasi per tutti è quella della Tunisia, caduta in una grave situazione economica e di tensione politica: sul Paese si concentrano i timori dell’Unione europea e del governo italiano, pronti ad aumentare gli sforzi per favorire un ritorno alla stabilità dello Stato magrebino fermando l’aumento vertiginoso dei flussi migratori.