“Ho rubato ieri, ho rubato oggi, è il nostro lavoro”

La ladra incinta urla e dice: “Ho rubato ieri, ho rubato oggi, la polizia lo sa che rubiamo, è il nostro lavoro”

Con una legge che era in discussione, questa ragazza sarebbe rimasta in carcere, ma il #Pd ha ritirato la proposta e così la continuerete a incontrare sulla #metro di #Milano mentre per lavoro depreda qualche malcapitato.

Il video è stato pubblicato su Twitter dal giornalista Giorgio La Porta.

