Zelensky: “Ho invitato la Cina al dialogo, aspetto risposta”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver “invitato” la Cina al dialogo e di “aspettare una risposta”, mentre il suo omologo cinese Xi Jinping è a Mosca per suggellare la sua alleanza con Vladimir Putin. “Abbiamo offerto alla Cina di diventare un partner nell’attuazione della formula di pace. Abbiamo trasmesso la nostra formula su tutti i canali. Vi invitiamo al dialogo. Aspettiamo la vostra risposta”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa, aggiungendo di “ricevere segnali, ma niente di concreto” in questa fase.

“Niente di specifico (è stato deciso). Non abbiamo ancora una conferma”

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva di una sua possibile telefonata con il presidente cinese Xi Jinping. Lo riferiscono i media ucraini. “Abbiamo trasmesso la nostra formula di pace alla Cina sia pubblicamente che tramite canali diplomatici e l’abbiamo invitata a prendere parte alla sua realizzazione. Aspettiamo la risposta”, ha detto ancora Zelensky, mentre Xi si trova a Mosca dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. https://tg24.sky.it/mondo/