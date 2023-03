TRASCRIZIONI E UTERO IN AFFITTO: I BAMBINI NON SONO UN DIRITTO.

“Analizziamo insieme le reazioni politiche a seguito della bocciatura del certificato di filiazione europea e dello stop alle trascrizioni dei “figli di coppie gay”(?)

Dulcis in fundo l’Annunziata tratta a pesci in faccia il Ministro Roccella, mostrando tutta la sua rabbia ideologica.”

Ne parla Jacopo Coghe (Pro Vita e Famiglia) in questa versione flash della sua rubrica “Restiamo Liberi”