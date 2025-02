Georgia, donne schiave in una “fattoria per l’ovulazione”

Circa un centinaio di donne sarebbero state tenute come schiave in una fattoria per l’ovulazione in Georgia, dove venivano nutrite con ormoni e trattate come bestiame.

La loro terribile esperienza è stata rivelata da tre donne thailandesi, liberate dalle grinfie della cosiddetta “mafia delle uova” il 30 gennaio, dopo essere state sfruttate per sei mesi. Lo riporta il giornale tedesco Bild.

Le donne hanno affermato di essere state tenute prigionieri in una “fattoria umana” in Georgia, un paese dell’Europa orientale, da un’organizzazione gestita da criminali cinesi, che vendevano le loro uova sul mercato nero.