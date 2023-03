Malore nella notte, Enrico muore a 48 anni

L’AQUILA – Muore per un malore a soli 48 anni. La tragedia, che ha portato via Enrico Carbonara si è consumata l’altra notte nella sua abitazione quando si è sentito male e la sorte avversa ha voluto che in quel momento la moglie fosse in ospedale per un intervento di routine e non ha potuto soccorrerlo, anche se forse si è trattato di un malore fulminante.

A piangere Enrico Carbonara sono non solo i suoi amici e parenti, oggi c’è stato un momento di raccoglimento nello stabilimento di Sanofi Aventis a Scoppito, con i tanti colleghi che lo hanno apprezzato e stimato ancora increduli per quella fine cui non è facile rassegnarsi.

Tanti i messaggi di sostegno e vicinanza arrivati alla famiglia, anche attrvaerso i social.

Carbonara lascia la moglie Daniela, il figlioletto Diego, la sorella Monica tanti amici a parenti che vivono con dignità e riservatezza questo momento di dolore.