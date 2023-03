Trump posta su Facebook per la prima volta dal 2021: “Sono tornato”

“I’m back” (“sono tornato”). Così Donald Trump posta su Facebook per la prima volta dal 2021, da quando era stato bloccato dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Il post include un breve filmato della notte dell’elezione del 2016 in cui Trump dice: “Scusatemi per avervi fatto attendere. Questioni complicate. Complicate”.

Gli account di Trump su Facebook e Instagram erano stati riattivati da Meta Platforms a inizio febbraio. Il tycoon, inoltre, era già stato “riabilitato” su Twitter dopo la sua acquisizione da parte del miliardario Elon Musk. Nell’ottobre 2021, Trump aveva lanciato la sua piattaforma Truth Social. “Ho creato Truth Social per combattere la tirannia di Big Tech”, aveva allora affermato in un comunicato. Il social network era stato creato da Trump Media & Technology Group come alternativa a Facebook e Twitter, da cui Trump era appunto stato rimosso. tgcom24.mediaset.it

Anche Youtube ha ripristinato l’account di Donald Trump, dopo oltre due anni di sospensione per (con la scusa, ndr) aver incitato i suoi fan ad assaltare il Capitol il 6 gennaio 2021 per ribaltare l’esito del voto. Meta ha già fatto lo stesso su Facebook e Instagram all’inizio dell’anno, mentre Twitter ha riabilitato il tycoon in novembre, su iniziativa del nuovo proprietario Elon Musk.